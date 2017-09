« Le christianisme en Haute Volta », une arrivée qui bouscule les habitudes

Le cas des religions traditionnelles mérite d’être débattu. On les dit animistes, alors que l’animisme correspond à la croyance en plusieurs dieux ou à un dieu local ou régional, CE QUI N’EST PAS LE CAS de nos coutumes (excusez mais les mots employés pour définir nos traditions sont la plupart erronés et péjoratifs à dessein : animisme, coutumes, païens, féticheurs, etc.). NOS RELIGIONS DITES TRADITIONNELLES définissent clairement un DIEU UNIQUE et UNIVERSEL (naaba Wendé n’a jamais été un bien privé pour une localité ou une religion et il n’y en pas 2), IL EST AU-DESSUS DE TOUT. Les chrétiens et les musulmans ont manqué d’honnêteté jusqu’à nos jours. J’invite mes frères qui ont embrassé ces religions, même s’ils n’abandonneront pas leur foi, à redonner la valeur à la foi de leurs ancêtres (LA CONNAISSANCE d’abord et la RECHERCHE avec). Cheick Anta Diop a largement expliqué que le TOUT PUISSANT des 3 religions dites révélées vient d’AFRIQUE AU NORD du sahara, a traversé l’actuel Egypte avant de rejoindre la terre de Moise et d’Abraham pour ensuite se retrouver entre les mains des Romains et des Arabes.