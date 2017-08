Burkina : Grève de 48 heures annoncée dans le préscolaire

146 PARTAGES Partager Twitter

Le Syndicat National des Professionnels de l’Education Préscolaire (SYNAPEP) annonce un préavis de grève du 15 au 16 février 2017 pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Le SYNAPEP, dans un préavis adressé au Président du Faso daté du 30 janvier 2017 dont une copie est parvenue à Burkina24, a relevé des difficultés dans la mise en oeuvre du transfert du préscolaire au Ministère de l’éducation nationale. Des difficultés qui tendent à « saper des acquis de plusieurs générations« .

Le syndicat affirme avoir alerté à plusieurs reprises l’autorité en charge de l’éducation nationale sur la situation que vivaient les acteurs du préscolaires, mais a « buté sur l’indifférence totale » de ses vis-à-vis.

Ce qui explique ce préavis de grève de 48 heures du 15 au 16 février afin d’exiger la satisfaction de 12 points de revendications, parmi lesquels, notamment, la dotation des structures préscolaires en manuels et vivres, le traitement du dossier du personnel des ex-garderies, la création d’une direction centrale propre à l’éducation préscolaire et des services spécifiques dans toutes les directions déconcentrées du MENA et leur occupation effective par les professionnels de l’éducation préscolaire, l’élaboration d’une politique de formation et le recrutement du personnel du préscolaire en nombre suffisant afin de développer ce secteur de l’éducation burkinabè.

