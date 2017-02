0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

L’entreprise de télécommunications spécialisée dans les solutions technologiques, « Groupe AvePLUS », a lancé ce jeudi 9 février 2017 à Ouagadougou son nouveau centre de formation et d’incubation : « KeoLID » (ex-AveLabs). Il s’agit d’un projet novateur dans le domaine numérique bâti autour d’un centre de formation, un centre d’incubation et un laboratoire. Le plan de bataille du projet, c’est « former, innover et créer ».

Les Technologies de l’information et de la communication sont en perpétuelle mutation partout dans le monde. Elles constituent le socle de l’économie numérique aujourd’hui au cœur de la croissance et de la compétitivité des nations et des entreprises à l’échelle mondiale.

Le Burkina peut disposer d’assez de ressources notamment humaines pour faire face à cette évolution. Les acteurs sont conscients qu’une formation professionnelle en adéquation avec les nouveaux besoins est nécessaire. Et qu’il faudrait également prendre en compte les préoccupations des multinationales étrangères pour favoriser une délocalisation de leurs activités de production vers le pays. Plusieurs initiatives avancent dans ce sens au Burkina au nombre desquelles « AvePlus ».

Le Groupe AvePLUS a décidé, à travers le projet « KeoLID » lancé ce 9 février 2017, de contribuer à la mise en place d’un cadre qui pourra offrir des formations qualifiantes et susciter la créativité et l’innovation. « En phase d’avant-projet, l’initiative était dénommée « AveLabs ». Nous avons ressenti le besoin plus tard de changer d’identité », a expliqué Aminata Zerbo/Sabaré, Responsable de la Formation à AvePLUS.

KeoLID est construit autour de trois axes : Le centre de formation qualifiante à des prix accessibles et certifiant sur les technologies de pointe, l’incubateur qui vise à identifier les projets novateurs et de transformer les initiatives en start-ups, et le laboratoire qui sert à initier et développer les projets innovants.

Une aventure démarrée entièrement par des Burkinabè…

« En plus de la formation technique, KeoLID offre à ses apprenants outils et accompagnement pendant et après. Un coaching, une connexion Internet haut débit, un espace de travail partagé pour la création de projets, financement de projets, renforcement en anglais, ateliers de leadership, de développement personnel et de gestion de projets, possibilités de subventions et sponsoring, abonnement à la bibliothèque numérique ENI, etc. », a développé le Directeur général de AvePLUS, Lassane Ouédraogo.

Il a annoncé qu’une première séance de formations se tiendra en mars prochain sur Java, Java EE, sur Ethical Hacking et sur Android. Les autorités présentes à la cérémonie de lancement ont pu visiter le siège de KeoLID sis au Centre Commercial à Ouaga 2000.

Le patron de la cérémonie, le Directeur de Cabinet du ministère des TIC, Allassani Ouédraogo, a salué le déploiement de cette « solution pionnière avec des formations qualifiantes ». « Les initiatives privées comme AvePLUS permettent d’avoir un écosystème complet », a noté « le capitaine » Pierre Ouédraogo considéré comme le précurseur de l’Internet au Burkina.

Pour rappel, le Groupe AvePLUS, selon son DG, est « une aventure démarrée entièrement par des Burkinabè depuis 2012 », une entreprise de télécommunications spécialisée dans le développement de solutions TIC axées sur la téléphonie mobile à travers l’utilisation de services à valeur ajoutée.

Le groupe propose entre autres des solutions intégrées de développement des entreprises notamment l’intégration de la technologie, des services de conseil et une infrastructure permettant aux entreprises et aux PME de renforcer leurs prospects, leurs ventes, la satisfaction de leurs clients, et leur valeur actionnariale. AvePLUS est constituée de consultants, d’architectes, de designers, de praticiens, de gestionnaires, de leaders reconnus pour leur compétence, leur honorabilité professionnelle et leur dynamisme.

Noufou KINDO

Burkina 24

Portfolio :