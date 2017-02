Année internationale des légumineuses : Jacob Ouédraogo félicite son équipe

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le Comité national d’organisation de la cérémonie de clôture de l’Année Internationale des Légumineuses, tenue les 10 et 11 février 2017 à Kongoussi et à Ouagadougou, a fait le bilan de l’activité, ce vendredi 17 février 2017 à Ouagadougou. Il ressort que toutes les tâches ont été exécutées avec satisfaction. Le ministre Jacob Ouédraogo, président du Comité national d’organisation, a félicité les membres des différentes commissions pour leur dévouement.

Moins d’une semaine après la clôture de l’Année Internationale des Légumineuses, couronnée par la déclaration de Ouagadougou recommandant l’institutionnalisation d’une Journée Internationale des Légumineuses, le 10 février de chaque année, le Comité national d’organisation a effectué le bilan des activités confiées aux différentes commissions.

La cérémonie de clôture de l’année internationale des légumineuses placée sous le haut patronage du Président Roch Marc Christian Kaboré et sous le parrainage de la première dame du Faso, Sika Kaboré, a drainé du monde à Kongoussi et à Ouagadougou. Plus de 600 acteurs composés de décideurs politiques, d’experts, de chercheurs, de producteurs et de transformateurs venus du monde entier ont participé les 10 et 11 février derniers au clap de fin de l’année internationale des légumineuses. Cent deux (102) exposants ont pris part aux foires d’exposition tenues à Kongoussi et à Ouagadougou.

Au centre de cette célébration réussie, les membres des différentes commissions dont le ministre Jacob Ouédraogo a salué « l’excellente capacité à s’adapter aux multiples contraintes rencontrées et le sacrifice consenti pour travailler à des heures indues et même des jours non ouvrables ».

Adressant une lettre de félicitation à toutes les commissions pour témoigner sa satisfaction à leurs membres, le président du Comité national d’organisation s’est laissé séduire par « la diligence et la conscience professionnelle » avec lesquelles ils ont assumé leur responsabilité.

Des mots qui ont mis du baume dans les cœurs des membres de commissions, à jamais revigorés pour poursuivre la réalisation des exaltants chantiers du développement rural.

