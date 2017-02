CAN 2017 : Des lauriers et des difficultés pour l’UNSE au Gabon

149 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

De retour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017 où les Étalons ont occupé la troisième place, l’Union nationale des supporters des Étalons (UNSE) a présenté son rapport moral et financier de sa participation à sa compétition. Lors de cette 31e édition de la Coupe d’Afrique, la structure dirigée par Ablassé Yaméogo s’est distinguée en remportant quatre prix du meilleur supporter sur six possibles. Les dépenses s’élèvent à plus de 11 millions de F CFA.



11 750 000 francs CFA de recettes et des dépenses totales de 6 884 000 francs CFA. Tel est le point du rapport financier fait par l’Union nationale des supporters des Étalons du Burkina (UNSE) sur sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017, lors d’une conférence de presse le samedi 18 février 2017 à Koudougou.

La trésorière de l’UNSE a présenté le rapport financier. Pour préparer sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la structure a approché plusieurs partenaires tels que des compagnies de téléphonies mobiles, des directeurs et présidents d’institutions, des opérateurs économiques qui ont contribué financièrement pour faciliter la participation de l’équipe burkinabè à cette compétition. Ce qui a permis de récolter 11 750 000 francs CFA. Toutefois, ces recettes ne prennent pas en compte les cotisations des membres ou encore le gain reçu de la vente des cartes de supporters.



6 884 000 francs CFA ont été injectés dans la confection de fanions et drapeaux, des écharpes, des banderoles, des badges. En plus de ces gadgets, l’UNSE confie avoir entrepris des dépenses pour le rafraîchissement pendant les matchs, la préparation environnementale des matchs, l’achat des tambours et autres matériels d’animation, l’emballage et pesée du matériel d’animations.

Il y a aussi les relations publiques, la communication et le transport des membres du bureau, les frais de secrétariat et la réparation de soutien d’un opérateur économique burkinabè évoluant dans le domaine du bâtiment.

Il reste dans les caisses de l’UNSE, la somme de 4 866 000 francs CFA. Alice Koné a appelé les opérateurs économiques à soutenir cette structure pour les batailles futures.

C’était dur à Libreville

Le secrétaire général Boukaré Tiendrébégo a, lui, fait le rapport moral de la participation de l’équipe. A ce niveau, il a noté la mobilisation des membres qui ont jeûné et prié pour les Étalons. « Ce qui a permis à l’UNSE d’avoir été désignée meilleure structure de supporters de la CAN à travers la distinction de certains supporters individuellement à cinq des six matchs des Étalons par le trophée de meilleur supporter », explique Boukaré Tiendrébéogo.

« Si le départ de Ouagadougou s’est bien passé dans l’ensemble, à Libreville par contre a été entaché de quelques difficultés d’ordre organisationnel, notamment le manque de comité d’accueil, toute chose qui a fortement retardé notre sortie de l’aéroport », regrette Boukaré Tiendrébéogo. Tout au long de la compétition, le 12e Homme dit s’être confronté à des problèmes d’hébergement sur lesquels il n’a pas voulu revenir.

« Malgré toutes ces difficultés, le moral et la détermination du 12e joueur n’ont pas été affectés. Au contraire, nous avons fait montre de combativité, de professionnalisme et de patriotisme et avons permis à l’ensemble du peuple burkinabè de vibrer à l’unisson pendant cette CAN », insiste le secrétaire général.

Il rappelle d’ailleurs que le mérite de l’UNSE a été reconnu par la nation à travers la médaille d’officier de l’Ordre Nationale reçue des mains du Président du Faso lors de l’accueil des Étalons.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24