FESPACO 2017 : Voici le programme des projections

14h-16h (2.pm-4.pm)

SŒURS ENNEMIES *© 3 x 26’ Erico SERY/ Yurandy PEREIRA-SODRE (Cote d’Ivoire)

CITOYENS BOIS D’ÉBENE *© 52’ Franck SALIN (Guadeloupe) COLA UNE NOIX MILLE VERTUS *© 55’ Seydou COULIBALY (Côte d’Ivoire)

IDENTITAIRE *© 3 x 26’ Sidgomdé ROAMBA (Burkina Faso)

A TRAVERS LES BARRIERES *©13’ Matamoura dit Ndiaga FALL (Sup’Imax CHRISTIAN THIAM-Sénégal) AU NOM DU PERE*©15’ Hegra Benjamin DJESSAGA (Ecole Supérieure des Etudes Cinématographiques et de L’audiovisuel –Togo) DERRIERE L’IMAGINAIRE*©15’ Hiba CHAARI (Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech –Maroc) DOWN SIDE UP*©7’11” Peter OWUSU (University of Legon-Ghana) HERITAGE*©13’ Fatoumata Tioye COULIBALY (Conservatoire des arts et métiers multimédia /BALLA FASSEKE KOUYATE- Mali) LA MALADIE DE LA HONTE *©13’ Giovannia ATODJINOU-ZINSOU (Institut Supérieur Des Métiers de l’audiovisuel –Benin)