Burkina : « Si j’aime ma patrie, je paie mes impôts »

Le média en ligne Burkina 24, en partenariat avec le National Endowment for democracy (NED), a organisé ce samedi 18 février 2017 à Fada N’gourma, un panel sous le thème : « Quelles actions pour le développement économique de la région de l’Est». Ce panel qui se veut un cadre d’échanges avec les forces vives de la région pour la promotion du développement économique de la Région de l’Est, s’est articulé sur deux communications animées respectivement par le directeur régional de l’économie et de la planification de l’Est et par le directeur régional des impôts de l’Est.

Après la cérémonie d’ouverture présidée par le premier vice-président du conseil régional de l’Est, Aly Barry, représentant le président du conseil régional de la région du l’Est, la soixantaine de participants qui a pris d’assaut la salle de conférence du conseil régional, a eu droit à deux communications.

Dans un premier temps, le directeur régional de l’Economie et de la Planification de l’Est Harouna Ouattara a présenté une revue actualisée des atouts et potentialités que regorge la région de l’Est. Il ressort que la région de l’Est est la plus vaste région du Burkina couvrant une superficie de 46807km2, soit 7,13% du territoire national, et frontalier avec le Niger, le Togo et le Bénin.

Selon Harouna Ouattara, la vision retenue pour la région de l’Est est qu’elle est «à l’échelle nationale et sous régionale un espace économique important fondé sur la valorisation rationnelle et durable de ses ressources naturelles et culturelles, la promotion de ses filières de production à fort avantage comparatif que celui du bien-être sociale de sa population à l’horizon 2025 ».

Les objectifs et les axes retenus à travers le développement des infrastructures de la région de l’Est sont : « améliorer durablement les conditions de vie de la région de l’Est dans un cadre démocratique, renforcer les échanges de la région avec l’extérieur à travers le développement des infrastructures et des services de transports ainsi que l’amélioration de la communication et promouvoir la gouvernance locale à travers le renforcement des capacités d’amélioration de la participation citoyenne».

La deuxième communication qui a abordé le système fiscal burkinabè, le civisme et le rôle de l’impôt dans le développement a été présentée par le directeur régional des impôts de l’Est, Augustin Yonli. Dans sa communication, il a laissé entendre que le développement économique d’une localité dépend des ressources financières et la mobilisation financière dépend du civisme des citoyens. « Si j’aime bien ma patrie, ma commune, je paie mes impôts », a-t-il martelé.

Après l’intervention des deux panélistes, certains participants ont abordé de multiples préoccupations qui entravent le développement de la région de l’Est.

Adama Naaba a abordé la question de l’insécurité, le manque d’accompagnement dans le domaine de l’agriculture et du commerce. Et d’ajouter que le développement passe par l’information et la formation.

Pour Casimir Woba, il faut accompagner les artisans afin de motiver les Burkinabè à consommer burkinabè. Pour lui, l’artisanat est délaissé dans la région de l’Est. Maimouna Dagani a souligné le manque de brigade de sapeurs-pompiers à Fada.

Enfin, Aly Barry a salué l’initiative de Burkina 24, car, pour lui, cette tribune a permis de regrouper les forces vives de la région et les échanges ont permis à beaucoup de comprendre le rôle des impôts, et les objectifs fixés par le gouvernement pour développer la région.

A noter que Burkina24 en collaboration avec le NED organise des panels à travers les 13 régions du Burkina, pour l’appui à la promotion du développement économique des régions.

Saly OUATTARA

Burkina24