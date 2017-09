Burkina : Hausse du prix du pain

29 PARTAGES Partager Twitter

A partir de ce 1er mars 2017, le prix et le poids de la baguette de pain connaissent une hausse au Burkina Faso.

Le prix et le poids de la baguette de pain ont été revus à la hausse au Burkina, ont annoncé dans un communiqué, la Fédération burkinabè des patrons de pâtisseries, de boulangeries et de confiseries et l’Union des patrons de boulangeries du Faso.

Le prix de la baguette de pain de 180 grammes (130 F CFA), qui passe dorénavant à 200 grammes à Bobo et Ouagadougou, est fixé à 150 F CFA. Dans les autres localités, le poids est amené à 190 grammes pour le même prix.

Les patrons de boulangeries justifient cette augmentation par la nouvelle convention collective du personnel signée le 10 février 2017 et qui induit une « amélioration conséquente de la rémunération des travailleurs« . A noter en effet que les agents des boulangeries ont entrepris de nombreuses manifestations pour protester contre leurs conditions de travail.

En outre, toujours au titre des justifications, les boulangers ajoutent l’augmentation des prix des matières premières et des équipements qui entrent dans la fabrication du pain.

Cette hausse est déjà effective ce 1er mars dans les différents points de vente de pain de