Burkina : Nouvelle attaque au nord

Il n’y a point de nouveau groupe. Ce sont tous des caïmans du même marigot. Si le couple Heliot a été enlevé c’est par les Ansar Dine et Cie MUJAO et freres. Aujourd’hui ils scellent officiellement ce qu’ils ont toujours été. Notons que le patron d’Ansar Dine connait bien le Burkina comme sa poche, bras droit de Blaise et de Djendéré il a plusieurs eu pion sur rue à Ouagadougou et en roi sur terre.

Nous les aurons tôt ou tard avec ou sans l’aide de l’Etat et de ses colabos internationaux. In’chAllah, on les aura, ils n’ont qu’à bien se tenir. Du Batard Bel Moktar à ses thuréféraires comme Malam Dicko, les charognards vont se régaler.