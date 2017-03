Émergence numérique au Burkina : Un appui de 20 millions de dollars de la Banque mondiale

9 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Selon le service Communication du ministère des TIC, le gouvernement burkinabè a conclu, ce vendredi 3 mars 2017 avec la Banque mondiale, un accord de prêt d’environ 11 milliards de FCFA pour le financement du projet e-Burkina.

Ce projet d’envergure s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Pour la Ministre du développement de l’économie numérique et des postes, Hadja Fatimata Ouattara, l’objectif principal du projet e-Burkina est de contribuer à l’édification d’une administration publique performante et efficiente grâce à l’apport des technologies de l’information et de la communication.

« En outre, ce projet va marquer le démarrage de la transformation digitale de l’administration gouvernementale et donner l’exemple à suivre pour les autres acteurs, notamment les entreprises du Burkina.

A terme, e-Burkina devra améliorer la capacité et l’utilisation des TIC par les administrations publiques et les agences à travers la fourniture d’informations et de services électroniques, la promotion de l’entreprenariat dans l’économie numérique, avec un focus particulier sur l’agriculture et les zones rurales« , peut-on lire sur la Page Facebook du ministère.

La première responsable du ministère des TIC estime que cette transformation digitale sera la base de l’industrialisation numérique avec l’encouragement de la réalisation d’applications faites localement et portées par l’innovation des jeunes créateurs avec des solutions et des services réalisés au Burkina Faso pour mieux rencontrer les besoins nationaux.

Il faut noter que le projet e-Burkina, exécuté par l’Agence nationale de promotion des TIC (ANPTIC), va durer jusqu’en juin 2022.