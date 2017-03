Sport pour tous : Le ministère de la santé relance ses activités

90 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le ministère de la santé a relancé ses activités de sports de masse le jeudi 2 mars 2017 à travers une marche organisée entre ledit ministère jusqu’à l’ex-Trypano. L’objectif est de mettre l’accent sur la promotion de la santé.

Le ministère de la santé veut donner l’exemple. C’est ce qui explique la relance des activités sportives à travers le concept sport pour tous promues par le ministère des sports et des loisirs. En plus de la marche, cette relance des activités a été marquée par une séance d’aérobic pilotée par des agents du ministère des sports et des loisirs.

« Le sport est une médication très importante en matière de médecine », explique le secrétaire général du ministère de la santé Robert Lucien Kargougou qui révèle qu’en 2013, une étude nationale du ministère a montré que 30% des adultes burkinabè sont sédentaires. « Cela est associé à une prévalence élevée des maladies cardio-vasculaires comme l’hypertension artérielle qui a une prévalence de 5% dans la population globale. Donc faire du sport régulièrement une fois par semaine est une médication très importante bien au-delà de certains médicaments qu’on prescrit », soutient toujours Robert Lucien Kargougou.

Pour la relance de ses activités, le ministère de la santé a choisi la marche pour ne pas éprouver les participants pour un début. « Nous avons marché d’abord parce qu’il est extrêmement important de ne pas s’éprouver. Faire une activité sportive qui soit régulière de façon constante est aussi bien qu’une activité très intense », souligne le secrétaire général du ministère de la santé.

Tous les jeudis à 16h sur le terrain de la direction de la nutrition, les agents du ministère de la santé sont attendus pour la pratique du sport.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24