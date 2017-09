8 PARTAGES Partager Twitter

Le lac Bam, qui a un bassin versant de 2 610 km2 et s’étendant de Kongoussi à Bourzanga est le plus grand réservoir naturel d’eau de surface du Burkina Faso. Mais depuis une quarantaine d’année, le « Nil » de Kongoussi vit un envasement. Pour couper court à ce fait, il a été procédé ce vendredi 3 mars 2017, sur les berges du lac, le lancement du projet de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam.



Ignace Ismaël NABOLE

Burkina24