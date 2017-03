Allaitement maternel : « Mes seins appartiennent d’abord à mes enfants »

Le lait maternel est l’aliment le plus complet qui soit pour le bébé jusqu’à l’âge de 6 mois. Aucun autre produit n’est aussi économique et ne peut fournir les mêmes avantages sur la santé des nourrissons. Paroles d’experts ! Mais, beaucoup de Burkinabè semblent toujours l’ignorer. Du milieu des sages-femmes aux mères en passant par les jeunes filles, Burkina 24 est parti à la rencontre d’acteurs clés des bonnes pratiques en matière d’allaitement maternel.

Les 1.000 jours cruciaux de la vie contribuent à réduire la mortalité infanto-juvénile. Honorine P. O.*, Sage-femme à Ouagadougou, le sait très bien. Elle donne des conseils aux autres femmes qu’elle consulte tous les jours allant dans ce sens.

« Allaiter comporte de nombreux bienfaits pour l’enfant sur le plan tant physique qu’affectif. La mère tire également certains bénéfices de l’allaitement maternel. La période d’avant-grossesse, l’allaitement maternel exclusif sans eau, sans tisane ni biberon (pour enfants de 0 à 6 mois) et l’alimentation maternelle (enfants de 6 à 23 mois) sont très importants », reconnaît-elle.

Mais une* de ses collègues, confie la sage-femme, n’était pas convaincue des bienfaits notamment de l’allaitement maternel exclusif. Dans les débats, sa collaboratrice évoquerait à plusieurs reprises les purges et les gavages comme moyen de purification pratiqué autrefois notamment par les femmes africaines.

A l’en croire, c’est au fur et à mesure que sa collègue a pris conscience que certaines pratiques ancestrales comportent des défauts et des limites. Honorine propose de continuer à mettre l’accent sur les sensibilisations.

Pour savoir davantage sur les sensibilisations faites dans les formations sanitaires du pays, le mercredi 15 mars 2017, nous étions à la maternité de Pogbi, de Paul V et au Centre médical protestant Schiphra à Ouagadougou.

Les responsables administratifs demandent une autorisation officielle. Mais, des femmes allaitantes et des jeunes filles se sont prêtées à nos questions. Toutes, sans détours, semblent être conscientes des bienfaits de l’allaitement maternel.

« Je suis mariée. J’ai deux enfants. Je suis venue ici pour voir le docteur. On m’a donné un rendez-vous pour la pesée. Mon dernier enfant a 9 mois. Je travaille dans l’immobilier. J’ai allaité mon premier fils pendant deux ans sans souci. Et je compte faire ainsi pour son petit frère. C’est en fait grâce aux conseils d’une amie que j’ai compris vraiment les choses. Quand j’étais encore plus jeune, les gens racontaient qu’allaiter fait tomber les seins. On m’a même dit que, comme je suis un peu sensible-là, quand j’allaiterai mon bébé, j’aurai des nausées, que je serai gelée. C’est après que j’ai pu mesurer les choses et me rendre compte qu’effectivement, certains avaient raison. Mais, j’ai pu également savoir que tant que ça ne me fait rien de grave, je préfère que mes enfants soient bien nourris, bien portants. Une femme qui a pu porter une grossesse pendant neuf mois et accoucher, ce n’est pas l’allaitement qui devrait encore l’effrayer. D’ailleurs, avoir les seins tombés peut signifier qu’on est quand même génitrice, responsable dans la société, pourquoi pas, une femme non-libre », confie M.V.F*, frisant la trentaine.