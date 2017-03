Ambassade du Burkina à Paris : Rencontre avec les consuls de la juridiction

4 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

L’Ambassadeur Alain Francis Ilboudo a rencontré, ce mercredi 15 mars au 159, Boulevard Haussmann, les Consuls honoraires de la juridiction. Il s’agissait, pour le chef de la représentation du Burkina Faso auprès de la République française, du Royaume d’Espagne, du Portugal et de la Principauté de Monaco, d’échanger avec les relais que constituent les Consuls honoraires, afin de préciser les attentes du gouvernement du Burkina Faso, et de recueillir leurs préoccupations.

S’appuyant sur l’évolution récente du Burkina Faso, et du contexte sociopolitique et sécuritaire régional, Alain Francis Gustave Ilboudo, qui était accompagné de ses plus proches collaborateurs, a rappelé aux Consuls honoraires l’enjeu crucial que constitue le Plan national de Développement économique et social (PNDES). Dans ce sens, chaque Consul honoraire devrait être, selon lui, un vecteur de mobilisation et de marketing pour la destination « Burkina Faso ».

En termes de préoccupations, il s’agissait de savoir quelles sont les difficultés principales que les Consuls honoraires rencontrent dans leur mission au quotidien. Il est ressorti, à l’issue des échanges, que ces difficultés sont liées au matériel, aux locaux, et à certains rapports fonctionnels avec les structures nationales centrales. Il a été relevé aussi, l’absence d’outils de promotion touristique.

Alain Francis Gustave Ilboudo a pris l’engagement de rappeler ces préoccupations auprès des autorités nationales. Avec ses hôtes, il a été convenu de se retrouver une fois par semestre, afin d’échanger plus régulièrement sur l’ensemble des préoccupations communes, pour être plus efficace sur les différents chantiers qui relèvent de la représentation diplomatique.

Pour l’ensemble des participants, cette rencontre de prise de contact a été un franc succès.

A. B ; D. DAO, AmbabfParis

BON A SAVOIR

Qu’est-ce qu’un Consul honoraire ?

Dans le dispositif diplomatique des Etats, le Consul honoraire est une personnalité de bonne volonté, jouissant d’une aura et d’une certaine notoriété, à qui un Etat confie la défense de ses intérêts et la protection de ses ressortissants, sur son ressort territorial. Le Consul honoraire exerce cette fonction de représentation de façon bénévole et à titre gracieux. En retour, il bénéficie d’un statut « diplomatique », que lui confère le mandat à lui délivré par l’Etat, qui se traduit par l’établissement d’une Lettre de Provision.

Le Consul honoraire n’est pas un Ambassadeur, car il ne présente pas de lettres de créance d’un accréditant à un Chef d’Etat. Il n’est pas non plus un Consul général, cette fonction étant l’apanage des fonctionnaires nationaux.

Liste des Consuls honoraires du Burkina Faso de la juridiction.

FRANCE

Belfort : M. Pierre MICHAILLARD

Bordeaux : M. Patrick MAURANGE

Marseille : M. Michel FRUCTUS

Nice : M. Marc AICARDI de SAINT-PAUL

Perpignan : M. Michel PLANES

Poitiers : Louis CAUDRON

Rouen : M. Alain PATRIZIO

ESPAGNE

Andalousie : M. Jean-François BONNET

Madrid : Mme Karidia FRIGGIT/ KONATE

Barcelone : M. Josep Maria Simon COMALADA

Valence : M. Hilario Teruel MONTANER