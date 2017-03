Côte d’Ivoire : Le général Mathias Doué est décédé en Tunisie

6 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Le général Mathias Doué est décédé dans la matinée de ce jeudi 23 mars 2017 à la suite d’une longue maladie à Tunis en Tunisie où il y séjournait pour se faire soigner.

Le Général Mathias Doué, 71 ans, ancien chef d’état-major des Forces armées nationales de Côte d’Ivoire, FANCI, a tiré sa révérence ce jeudi 23 mars à Tunis, la capitale tunisienne. Depuis plusieurs années, il traînait une maladie au point qu’il a disparu des radars.

« Mon héros !! Mon premier homme ! Mon grand amour ! Mon amour pour toujours !!! Mon adorable papa !!! C’était un long combat mais tu n’as jamais donné. Tu étais trop bon pour être sur terre, c’est pourquoi Dieu t’a appelé à côté de lui… Tu me manques profondément et mon amour pour vous ne changera jamais. Vole haut mon ange… Prends soin de nous et amuse-toi bien avec maman. Jusqu’à ce qu’on se retrouve… », témoigne sa fille, Nancee Doué sur sa page facebook.

Le Général Mathias Doué avait été formé à Saint-Cyr, en France et en Allemagne. Il se raconte que l’homme jouissait d’une très bonne réputation auprès des soldats. Ce serait, dit-on, une des raisons pour lesquelles le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, l’éloigna, en le nommant attaché de défense à Pékin, puis à Tokyo. Il est rappelé par la suite par l’ex-président Henri Konan Bédié.

Le Général Mathias Doué était l’un des appuis du Général Robert Guéi avec qui il a opéré le coup d’Etat de décembre 1999. Sous la transition militaire, il est élevé au grade de général et est nommé Ministre de la Jeunesse et des Sports.

Le Général Mathias Doué est, par ailleurs, le père adoptif de l’athlète ivoirienne, Murielle Ahouré.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire