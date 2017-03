L’Eglise Famille de Dieu de Ouagadougou se dote d’un plan pastoral

0 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

L’Eglise Famille de Dieu de Ouagadougou propose 121 activités pour accroître l’intimité du chrétien avec Jésus Christ. La promotion de la solidarité entre les chrétiens et les autres confessions religieuses, et la contribution au développement du Burkina sont autant d’objectifs recherchés par le plan pastoral de l’Eglise famille de Dieu 2016 -2020. La conférence du lundi 27 mars 2017 avec l’archevêque métropolitain de Ouagadougou, le Cardinal Philippe Ouédraogo a permis de mieux connaitre ce plan.

Deuxième du genre, le plan pastoral repose sur une vision, une perception du monde qui découle de la foi en Jésus. A cet effet plusieurs défis sont à relever et pour ce faire, le plan s’articule autour d’éléments constitutifs qui sont, une vision de toujours, une vision à l’horizon 2020, 4 axes stratégiques, 12 résultats clés, 29 résultats intermédiaires pour 121 activités.

Le plan stratégique est un outil, une démarche, une méthode qui aide à mieux organiser de manière rigoureuse les activités de tous les jours de manière à atteindre plus efficacement les résultats escomptés. En cela, il veut éveiller et consolider l’esprit de communion, l’esprit de famille et susciter la synergie dans l’action parce qu’il permet de parler le même langage, et de regarder dans la même direction. D’où l’appel de l’Eglise à être un lieu où règnent la justice, l’amour et la paix, a indiqué l’Abbé Modeste Tapsoba, chargé du suivi et de la coordination de la pastorale diocésaine.

L’Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou, par la voix du Chef de famille l’archevêque Philippe Ouédraogo, invite les fils et filles de Dieu à soutenir ce plan pour une réussite totale. Et que dans les cinq prochaines années, l’Eglise famille de Dieu à travers ce plan, relève le défi « d’une pastorale mieux organisée et mieux articulée qui l’aide à mieux réaliser sa vocation et sa mission», a souhaité le Cardinal Philippe Ouédraogo.

Irmine KINDA

Burkina24