Banque du Ghana : Démission du gouverneur

Dr Abdul Nashiru Issahaku, le gouverneur de la Banque du Ghana (BoG), a démissionné de son poste ce jeudi 30 mars à Accra, Ghana, a indiqué BBC Afrique.

Les raisons de sa démission ne sont pas encore connues. Dr Abdul Nashiru Issahaku était nommé a ce poste en avril 2016 par l’ancien président ghanéen, John Dramani Mahama, à la suite de la démission de son prédécesseur Dr Henry Wampah.

En attendant d’en savoir davantage sur les raisons de sa démission qui devrait prendre effet à partir de ce 1er avril 2017, Dr Abdul Nashiru Issahaku, spécialiste en développement international, comptabilise plusieurs années d’expérience dans la conception et l’exécution de politiques économiques et devient le second gouverneur de la banque centrale à rendre le tablier.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24