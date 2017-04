Cameroun : Un attentat déjoué dans la ville de Mora

0 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Deux terroristes, des femmes, se sont faites exploser le lundi 03 avril dans la ville de Mora, située dans la région de l’Extrême-Nord et le département du Mayo-Sava au Cameroun, à proximité de la frontière avec le Nigeria. C’est la dernière ville-étape sur la route entre Maroua et N’Djaména au Tchad. Aucune victime n’a été dénombrée.

Les deux femmes Kamikazes ont fait exploser leurs charges dans un lieu communément appelé »derrière le lycée ». Elles n’ont fait aucune victime.

Selon BBC Afrique, les deux kamikazes étaient manifestement dirigés à distance, ajoutant qu’avant de passer à l’acte, les deux femmes avaient été repérées par un comité de vigilance local qui a donné l’alerte permettant ainsi de déjouer un nouvel attentat dans cette région de l’extrême nord camerounais.

Cet attentat est le second du genre dans la ville de Mora. La première remonte à décembre 2016 où un attentat kamikaze y avait fait deux morts. Les opérations intensives de l’armée camerounaise contraint Boko Haram à procéder de plus en plus à des attaques isolées.

