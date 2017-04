Tchad : « Situation sécuritaire alarmante », déplore le Premier ministre

24 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Le premier ministre tchadien, Albert Pahimi Padacké, a convoqué le mardi 04 avril 2017 les différents responsables de la sécurité de son pays pour évoquer la dégradation de la sécurité et trouver des solutions idoines.

En plus de l’enlèvement, le 23 mars dernier, d’un Français dans l’Est du Tchad, resté introuvable jusqu’à ce jour, trois autres personnes ont été récemment retrouvées mortes et menottées, selon BBC Afrique évoquant une source policière.

Les corps des victimes étaient en putréfaction et porteraient des traces de balles. Appelant les forces de défense et de sécurité de son pays à plus d’efficacité, le premier ministre Tchadien a promis la sanction maximale à l’encontre des responsables des services de sécurité qui seraient coupables de négligence.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24