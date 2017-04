Burkina : Le jugement de Blaise Compaoré programmé pour le 27 avril

Il est souhaiter qu’une unite de securite et de defense soit deployer en syrie comme fut au darfour :mission de unamid ( les forces armees du faso don’t le depart a ete anticiper avant le 30 juin 2017 comme prevu dans le contrat ) et d’autre pays tel la Côte d’Ivoire le tchad l’arabie saoudite, le pakistan le Sudan (aussi est maintenent mure pour la paix)…le conseil de l’ O . N. U : il est vivement souhaite de resoudre ce probleme le plus to possible en evitant des intervention inilateraux qui fait perdre a l’ . O . N. U. Sa raison d’existance. Comme etant vielle l’. O. N. U. pourait se reorganiser pour donner le droit de veato a tout pays membre ainsi ,les interventions serons consentiels; car il est previsible une intervention des etres surnaturelle sur terre vue les exces de degats . » Dieu » protege les peuples innocent. Issa Ben Mahamou D I O N ‘D’ Chereife***. P . E. U. A (Pays & Etats Unies d’ Afrique).