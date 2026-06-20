Sahel : Les ondes radiophoniques comme armes de paix pour toucher les zones à risque

Face à l’insécurité qui secoue la région du Sahel depuis plus d’une décennie, le monde de la culture s’adapte pour maintenir le dialogue avec les populations. Le 19 juin 2026, à Ouagadougou, la Compagnie artistique Danthemuz a officiellement remis une série de pièces de théâtre radiophoniques à plusieurs radios partenaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ce projet, intitulé « La guerre, les femmes et la paix », utilise la radio pour contourner les obstacles sécuritaires qui empêchent les représentations physiques sur le terrain.

Traditionnellement, les troupes théâtrales parcourent les zones rurales pour sensibiliser les citoyens. Aujourd’hui, l’accès à ces localités est devenu très complexe. Vincent Bazié, secrétaire général de la compagnie, explique la genèse de cette initiative.

« Vu la crise sécuritaire qui est là depuis des décennies, les compagnies de théâtre ont du mal à aller dans ces zones à risque. Nous avons pensé à un projet qui va encore aller sensibiliser la population, mettre en lumière les femmes», a-t-il confié.

Le projet repose sur trois œuvres écrites par des autrices sahéliennes : Rihanata Ilboudo (Burkina Faso), Aminata Diarra (Mali) et Nassira (Niger). Pour garantir une large compréhension, ces productions ont été enregistrées en français, mais aussi en mooré, dioula et fulfuldé. Elles seront diffusées par des stations locales, comme la radio de Gorom-Gorom dans le Sahel.

Le projet se distingue par une grande implication féminine , tant dans l’écriture que dans la production. Selon Vincent Bazié, cette approche permet d’aborder la crise sous un autre angle.

« Nous avons voulu avoir le regard de la femme sur cette situation, leur sensibilité. Qu’est-ce qu’elles en pensent ? Qu’est-ce qu’elles veulent bien nous transmettre ? Ce projet a été réalisé à 75 % avec des femmes», a-t-il expliqué.

Sur le plan thématique, la réalisatrice Laure Guiré souligne que les intrigues explorent les déchirures familiales causées par les déplacements de populations, mais aussi le rôle de médiatrice de la femme. Concernant la pièce burkinabè « Parlons-nous », elle a précisé , que,«cette femme doit joindre les bouts, elle est l’aiguille qui coud. Elle est obligée de se mettre au milieu et de jouer à ce truc jusqu’à ce que le dénouement se fasse».

Financé à hauteur de 7 970 150 FCFA par le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), aujourd’hui intégré au Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) « Tõogo », le projet répond aux objectifs de promotion artistique du pays. Nao Sayba, représentant de l’institution financière, valide la qualité du produit fini.

« C’est le FDCT qui a financé, qui a bien analysé le projet, et on a trouvé vraiment la pertinence de ce produit-là. Aujourd’hui, on est satisfaits de voir les résultats » a apprécié Sayba Naon Représentant du FBDES Tõogo.

Ces pièces radiophoniques s’apprêtent désormais à intégrer les grilles de programmes des radios communautaires pour diffuser un message de cohésion sociale à travers la sous-région.

Akim KY

Burkina 24