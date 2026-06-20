Financement du commerce : Le Burkina Faso et l’ITFC concluent un accord stratégique d’un milliard de dollars pour 2026-2030

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 29 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

En marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), le ministre de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, et le directeur général de la Société Internationale Islamique pour le Financement du Commerce (ITFC), Adeeb Yousuf Al-Aama, ont signé, le 19 juin 2026, un Accord-Cadre couvrant la période 2026-2030.

D’un montant global de 1 milliard de dollars américains, cet accord vise à soutenir les priorités économiques du Burkina Faso à travers le financement du commerce dans plusieurs secteurs stratégiques inscrits dans le cadre du Plan R.E.L.A.N.C.E. 2026-2030.

Le mécanisme de financement permettra notamment d’assurer l’approvisionnement du pays en produits énergétiques, en intrants agricoles, en denrées alimentaires de première nécessité et en produits pharmaceutiques. Il contribuera également à renforcer les exportations de filières agricoles prioritaires telles que le coton et l’anacarde.

L’accord prévoit par ailleurs la mise en place de lignes de crédit au profit des banques locales afin de faciliter l’accès au financement pour les entreprises du secteur privé et soutenir la croissance des activités économiques.

Lire également 👉Banque islamique de développement (BID) : Dr Aboubakar Nacanabo élu président du Conseil des gouverneurs

Pour les autorités burkinabè, ce partenariat constitue un levier important pour accélérer le développement socio-économique du pays et renforcer sa résilience face aux défis économiques actuels.

La signature de cet Accord-Cadre illustre également la solidité des relations de coopération entre le Burkina Faso et le Groupe de la Banque islamique de développement, ainsi que leur ambition commune de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements entre le Burkina Faso, les pays arabes et le reste du continent africain.

Source : DCRP/MEF

 
     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 29 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

17 Galian en 15 ans : Sié Frédéric Kambou prolonge la légende Burkina 24

il y a 19 minutes

Sahel : Les ondes radiophoniques comme armes de paix pour toucher les zones à risque

il y a 27 minutes

États-Unis : Donald Trump dévoile le nouvel Air Force One offert par le Qatar

il y a 29 minutes

Intelligence artificielle et cinéma : La Côte d’Ivoire décroche une franchise exclusive pour 10 pays africains

il y a 32 minutes

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page