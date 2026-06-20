Financement du commerce : Le Burkina Faso et l’ITFC concluent un accord stratégique d’un milliard de dollars pour 2026-2030

En marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), le ministre de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, et le directeur général de la Société Internationale Islamique pour le Financement du Commerce (ITFC), Adeeb Yousuf Al-Aama, ont signé, le 19 juin 2026, un Accord-Cadre couvrant la période 2026-2030.

D’un montant global de 1 milliard de dollars américains, cet accord vise à soutenir les priorités économiques du Burkina Faso à travers le financement du commerce dans plusieurs secteurs stratégiques inscrits dans le cadre du Plan R.E.L.A.N.C.E. 2026-2030.

Le mécanisme de financement permettra notamment d’assurer l’approvisionnement du pays en produits énergétiques, en intrants agricoles, en denrées alimentaires de première nécessité et en produits pharmaceutiques. Il contribuera également à renforcer les exportations de filières agricoles prioritaires telles que le coton et l’anacarde.

L’accord prévoit par ailleurs la mise en place de lignes de crédit au profit des banques locales afin de faciliter l’accès au financement pour les entreprises du secteur privé et soutenir la croissance des activités économiques.

Pour les autorités burkinabè, ce partenariat constitue un levier important pour accélérer le développement socio-économique du pays et renforcer sa résilience face aux défis économiques actuels.

La signature de cet Accord-Cadre illustre également la solidité des relations de coopération entre le Burkina Faso et le Groupe de la Banque islamique de développement, ainsi que leur ambition commune de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements entre le Burkina Faso, les pays arabes et le reste du continent africain.

Source : DCRP/MEF