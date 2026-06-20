4e édition de la soirée des lauréats du CNRST : Le mérite de 10 lauréats et 64 promus au CAMES reconnu à Ouagadougou

La 4e édition de la soirée des lauréats du Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso (CNRST) s’est tenue le vendredi 19 juin 2026 à Ouagadougou. Cette soirée se veut un cadre qui réunit l’ensemble des chercheurs émérites pour les encourager davantage à l’excellence. Pour cette année, 10 lauréats et 64 promus au CAMES ont reçu des lettres de félicitations.

L’édition a permis de distinguer 10 chercheurs primés et de célébrer 64 enseignants-chercheurs inscrits aux concours du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) 2025. À travers cette initiative, le CNRST entend encourager l’excellence, l’innovation et la persévérance au sein de la communauté scientifique nationale.

Selon le Délégué général du CNRST, le Dr Emmanuel Nanema, cette soirée vise à mettre en lumière « le mérite, l’engagement et les performances » des chercheurs dont les travaux participent au rayonnement de l’institution et de la recherche burkinabè.

À l’en croire, l’idée est d’encourager la recherche, source d’une nation épanouie. « Toutes ces personnes que nous honorons ce soir ont des parcours professionnels et académiques différents. Mais elles ont toutes un point commun : la qualité du travail accompli », a-t-il souligné.

Il a ajouté : « Chaque année, les chercheurs du CNRST produisent des résultats concrets. Des résultats qui leur valent des lauriers sur toutes les scènes : nationale, africaine et internationale. Il nous appartient de communiquer suffisamment sur ces résultats de recherche afin de les faire connaître par la population et les décideurs politiques pour leur adoption. C’est à cela que participe cet événement de la soirée des lauréats du CNRST ».

Invité d’honneur de la cérémonie, le Dr Paco Sérémé, président de l’ANSAL-BF, s’est réjoui de la tenue de cette activité qui valorise les compétences nationales et encourage les chercheurs à poursuivre leurs efforts au service du développement du Burkina Faso. « Pour nous, les anciens, lorsqu’on voit cette jeunesse en train de monter, c’est comme si la sève de la recherche burkinabè continuait à alimenter l’arbre de la connaissance », s’est-il félicité.

Allant plus loin, il a souhaité que cette excellence soit poursuivie par cette jeunesse pour le bonheur de la recherche au Burkina Faso. Ces conseils ont été accueillis avec enthousiasme par les dizaines de lauréats. Tani Sagna/Lompo est l’une des lauréates de cette 4e édition. Elle a tenu à dédier ce travail à son entourage tout en indiquant qu’elle mettrait ces conseils à profit pour l’avenir de la recherche.

« Cette soirée vise en fait à rehausser la visibilité du CNRST. Elle est vraiment importante, car elle permet de savoir ce que chacun fait. En organisant ces soirées de reconnaissance, cela nous pousse aussi à essayer de toujours faire mieux. Nous sommes dans le domaine de la recherche et cette reconnaissance n’est qu’une première étape. Le meilleur reste à venir avec la recherche de gros projets », s’est-elle réjouie.

Concernant les promus au CAMES, on note 26 chargées de recherche, 34 maîtres de recherche et 4 directeurs de recherche.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24