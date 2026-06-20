Mondial 2026 : Le Maroc bat l’Écosse et prend provisoirement la tête du groupe C

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 47 minutes
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Pour la deuxième journée du Mondial 2026, le Maroc a affronté l’Écosse le vendredi 19 juin 2026 à Boston. Pour leur deuxième apparition, les Lions de l’Atlas ont décroché leurs trois premiers points dans cette édition en remportant la rencontre sur la plus petite des marges (1-0). 

​Au Mondial 1998, on se souvient que le Maroc avait corrigé la Tartan Army de l’Écosse sur le score de 3 buts à 0. Dans ce Mondial 2026, après une entrée en lice réussie, le Maroc devait impérativement montrer un meilleur visage pour rassurer quant à la suite de la compétition.

​Les hommes de Mohamed Ouahbi ont vite pressé. Cela leur a permis de rapidement trouver le chemin des filets grâce à une belle passe de Brahim Diaz, transformée par le renard des surfaces, Ismael Saibari, après seulement 2 minutes de jeu. Les Lions ont continué à faire circuler le ballon de la plus belle des façons. Mais cette petite marge a départagé les deux équipes à la fin de cette première période.

Lire aussi 👉 Mondial 2026 : Le Maroc et le Brésil se neutralisent sur un score de 1 but partout

​Les Lions de l’Atlas n’ont pas su faire le break et se mettre à l’abri d’un retour de la Tartan Army. Ils sont donc revenus des vestiaires avec le suspense qui planait toujours. Étant toujours tactiquement au-dessus, les Lions ont conservé cette petite marge jusqu’à la fin de la rencontre (0-1).

Avec cette victoire les Lions prennent la première place de ce groupe en attendant l’autre rencontre du Brésil face à Haïti.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

 
     
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