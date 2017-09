Football: Cheick Tioté est mort

2 PARTAGES Partager Twitter

L’international ivoirien Cheick Tioté, 30 ans, est décédé ce lundi 05 juin 2017 après s’être « effondré » lors d’un entraînement avec son club du Beijing Enterprises, deuxième division chinoise. Son transfert à l’hôpital n’aurait suffi à venir à bout de ce malaise cardiaque.

Selon le site rtl.be, son agent, Emanuele Palladino, à travers un communiqué, a confirmé la triste nouvelle en ces termes: « C’est avec une profonde tristesse que je vous confirme que mon client, Cheick Tioté, est décédé aujourd’hui, après s’être effondré à l’entraînement« , a-t-il annoncé.

« Nous ne pouvons pas en dire davantage et demandons que la vie privée de sa famille soit respectée en ce moment difficile« , a poursuit Emanuele Palladino.

Tioté avait rejoint la Chine en février dernier. Avant de s’y retrouver, l’Ivoirien avait évolué à Anderlecht entre 2005 et 2008, prêté à Roda JC en 2007-2008 avant d’être transféré à Twente, où il est resté jusqu’en 2010. Tioté a ensuite joué à Newcastle entre 2010 et 2017 et faisait partie du commando vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2015 avec la sélection ivoirienne.

