Roch Kaboré aux Etalons : « Nous pouvons faire mieux »

327 PARTAGES Partager Twitter

Le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a rendu une visite aux Étalons lors de la séance d’entraînement du lundi 5 mai 2017 au Stade du 4-Août de Ouagadougou. Ces derniers sont en pleine préparation des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 qu’ils commencent contre l’Angola le samedi 10 juin. Roch Marc Christian Kaboré a exhorté les Étalons à garder les qualités qui leur ont permis d’atteindre les demi-finales de la CAN 2017.

Il y a presque quatre mois, les Étalons du Burkina étaient reçus au Palais de Kossyam après leur troisième place acquise à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017 au Gabon par le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré.

Après ce succès inattendu, les Etalons sont de retour à la compétition pour, cette fois, les éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Les Étalons entament cette campagne contre l’Angola le samedi 10 juin 2017 au Stade du 4-Août de Ouagadougou à 18h00.

Ce lundi 5 mai 2017, Roch Marc Christian Kaboré s’est lui-même déplacé au Stade du 4-Août de Ouagadougou pour assister à une séance d’entraînement de l’équipe nationale burkinabè. Roch Marc Christian Kaboré est arrivé sous les acclamations de la centaine de supporters qui assistaient à cette séance d’entraînement. A la fin, le Président du Faso s’est informé des conditions de préparation de l’équipe burkinabè et leur a apporté son soutien.

« Je suis venu les encourager et leur dire qu’ils ont tout le soutien du gouvernement et du peuple burkinabè. A la CAN passée, ils nous ont fait rêver. Ils étaient au bord de la réussite. Ce qui signifie que les Etalons n’ont pas à apprendre des autres », estime Roch Marc Christian Kaboré. Il a incité les Étalons à garder les qualités qu’ils avaient lors de la CAN 2017.

« S’il plait à Dieu, je viendrai au Stade »

« Notre prestation à la Coupe d’Afrique a prouvé que nous étions appréciés pour la qualité du jeu, la simplicité la cohésion de l’équipe. J’ai demandé à ce qu’ils gardent ces qualités car ce que nous avons fait hier, nous pouvons le répéter et faire mieux », a ajouté Roch Marc Christian Kaboré.

Le Président du Faso soutient qu’il était important pour lui d’apporter ce témoignage au onze burkinabè engagé pour la CAN mais aussi pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Pour la rencontre de ce samedi, le Président Roch Marc Christian Kaboré pourrait être au Stade. « Samedi, s’il plait à Dieu, je viendrai au Stade », a conclu le Président du Faso.

Cette visite a été bien reçue par les Étalons qui ont remis un maillot dédicacé au chef de l’Etat. « Moralement et psychologiquement, c’est fort », confie pour sa part Charles Kaboré qui relève que cette visite n’est aucunement une pression pour les Étalons.

« La pression fait partie de notre métier. Ce qu’on peut retenir, c’est le fait qu’il se déplace », insiste Charles Kaboré. Après le soutien du chef de l’Etat Roch Marc Christian Kaboré, les Étalons attendent leurs supporters au Stade du 4-Août le samedi prochain.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24