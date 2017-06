Visas du Burkina délivrés par la France : Alpha Barry explique

4 PARTAGES Partager Twitter

Le ministre burkinabè des affaires étrangères Alpha Barry a réagi à la lettre ouverte d’un Camerounais sur les procédures d’obtention du visa burkinabè au Rwanda. Selon le chef de la diplomatie burkinabè, il s’agit d’anciens accords.

Avoir un visa burkinabè au Rwanda en passant par l’ambassade de France à Kigali. Voilà ce qui a suscité la lettre ouverte écrite par Yann Gwet et adressée au ministre burkinabè des affaires étrangères.

Alpha Barry, interrogé au journal de 20h de la RTB Télé le 6 juin 2017 a expliqué que c’est le fruit de « vieux accords», signés en fonction des réalités de l’époque, que l’actuel gouvernement est venu trouver. Qu’est-ce qui a expliqué que les voyageurs qui décident de se rendre au Burkina doivent passer par la France ? Le Chef de la diplomatie a révélé, entre autres, que la délivrance d’un visa est accompagnée d’un droit de perception. «Parfois, nous faisons face à des consuls honoraires à qui on donne le droit de perception et il y a des détournements d’argent », dit-il.

Néanmoins, Alpha Barry a reconnu que « politiquement, ça peut paraître aujourd’hui ennuyeux ». «Ce sont de vieux accords que nous avons trouvés et on va travailler à les changer», a-t-il prédit pour l’avenir.

En attendant, il y trouve des avantages, le plus important, pour lui, étant de pouvoir bénéficier de ces visas sans désagréments supplémentaires. Il a cité en exemple le cas de l’Angleterre dont l’obtention du visa donne lieu à un séjour de plusieurs nuits à Accra au Ghana ou l’Italie, qui, elle, demande de passer une semaine à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Du reste, a-t-il ajouté, le Burkina « offre des facilités », comme la délivrance des visas aux voyageurs dès l’aéroport de Ouagadougou. « On peut faire mieux et on essayera de le faire », a-t-il conclu.

Burkina24