4 PARTAGES Partager Twitter

Depuis 2009, l’Office National de l’Eau et de l’assainissement (ONEA) intervient dans les quartiers non lotis de la ville de Ouagadougou pour faciliter l’accès des populations à l’eau potable et aux services d’assainissement à travers les délégataires privés.

Afin de mieux satisfaire les habitants de ces zones, l’ONEA lance une grande enquête sur les branchements sociaux avec l’accompagnement de la GIZ.

L’ONEA informe donc les populations des quartiers non lotis de la ville de Ouagadougou et les résidents de la zone de Saaba que des enquêteurs ont été mobilisés pour la collecte des données. Le passage desdits enquêteurs interviendra au cours des mois d’août et septembre 2017.

L’ONEA vous remercie pour votre compréhension et vous invite à faciliter l’accès des enquêteurs accrédités à l’information.

L’ONEA à votre service !

Département de la communication

220 avenue de ONEA, secteur 12(Pissy)

01 BP170 Ouagadougou 01- Tel 00226 25 43 19 00 à 08