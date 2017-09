Eliminatoire Coupe du Monde : Le Burkina toujours en tête dans son groupe

0 PARTAGES Partager Twitter

Pour la 4e journée entrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, le Burkina Faso recevait le Sénégal au stade du 4-Août, le mardi 5 septembre 2017. A l’issue du match, les deux équipes se sont quittées dos à dos avec le score de 2 buts partout.

Au terme du match entre le Burkina et le Sénégal, les Etalons restent leaders dans le groupe D avec 6 points et un goal average positif. Les deux buts burkinabè ont été marqués par les deux frères Traoré, Bertrand et Alain respectivement à la 10e et 88e minute. Ceux sénégalais ont été marqués par Ismaila Sarr à la 27e et par Sadjo Mané à la 75e minute.

A la 40e minute, le défenseur burkinabè Issoufou Dayo écope d’un 2e carton jaune synonyme d’un rouge. Le reste du temps de jeu, le Burkina était en infériorité numérique.

Le prochain match des Etalons se jouera contre l’Afrique du Sud. Le classement pour cette 4e journée donne le Burkina 1er, le Cap vert 2e, le Sénégal 3e et l’Afrique du Sud ferme la marche.

Burkina 24