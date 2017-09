SITHO 2017 : Le comité d’organisation installé

0 PARTAGES Partager Twitter

Les attentats terroristes au Burkina Faso ont aussi donné un coup dur au secteur du tourisme burkinabè. Pour ce faire, la 12è édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), prévu pour se tenir du 28 septembre au 1er octobre 2017, prône le tourisme interne. Le comité d’organisation a été installé par le ministre de la culture le vendredi 8 septembre 2017 à Ouagadougou.

«Tourisme interne : enjeux et défis», c’est sous ce thème que se tiendra la 12è édition du SITHO. Une organisation réussie qui puisse donner un élan au tourisme interne, c’est ce qu’a souhaité le ministre Tahirou Barry au comité d’organisation.

« Nous devons prendre conscience que dans le contexte marqué par les attentats terroristes, la priorité c’est de retourner vers la promotion du tourisme interne, de faire en sorte que les burkinabè puissent redécouvrir leur pays », dit-il.

Le tourisme interne est cette volonté de faire bénéficier aux burkinabè, de les intéresser à voyager, à découvrir les sites touristiques, et cela doit passer par une meilleure visibilité et la valorisation des potentialités touristiques du pays. Et le président du comité d’organisation, Stanislas Méda rassure que les membres donneront le meilleur d’eux-mêmes.

40 personnes ont été désignés pour une quinzaine de commissions à mettre en place. Au programme, des colloques, conférence, exposition des différentes potentialités de différentes régions sont prévus.

Revelyn SOME

Burkina24