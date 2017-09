19e Journées Théâtrales de Carthage : Les troupes africaines attendues

0 PARTAGES Partager Twitter

Ceci est un communiqué de la direction des Journées Théâtrales de Carthage :

La 19e session des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) se déroulera du 08 au 16 décembre 2017. La direction de ce festival de théâtre arabo-africain invite toutes les structures et les troupes professionnelles théâtrales africaines à poser leur candidature pour la compétition officielle ainsi que pour les sections parallèles de la programmation.

Le dossier de candidature devra comporter le formulaire de participation dûment rempli à télécharger sur le site du festival www.jtc.tn, une biographie de l’auteur, du metteur en scène, des comédiens et des techniciens, accompagnée de leur photo, du synopsis, d’une présentation du concept du spectacle théâtral expliquant l’approche dramatique, esthétique et de mise en scène, de la fiche technique contenant tous les éléments scéniques requis ainsi que les besoins techniques en son et lumière, d’une attestation de la première représentation précisant la date et le lieu accompagnée de photos du spectacle théâtral, du dossier de presse avec tous les éléments critiques et médiatiques ainsi que l’affiche du spectacle, et d’un enregistrement audiovisuel du spectacle en haute résolution.

Il est à noter que la première représentation du spectacle en question doit obligatoirement avoir eu lieu après la clôture de la 18e session des Journées Théâtrales de Carthage, qui s’est tenue du 18 au 26 novembre 2016.

Les participations approuvées seront prises en charge par la direction des Journées Théâtrales de Carthage en termes d’hébergement et de transport interne.

Les dossiers de candidature devront être adressés par mail (contact@jtc.tn) ou par voie postale au nom de La Direction des Journées Théâtrales de Carthage au plus tard le 16 octobre 2017 à l’adresse suivante : 16 bis rue d’Autriche, le Belvédère, 1002 Tunis – Tunisie.