Mémorial Thomas Sankara : Lancement d’une campagne de mobilisation de ressources le 2 octobre

Le comité international mémorial Thomas Sankara (CIM-TS) a organisé une conférence de presse ce jeudi 14 septembre 2017 au conseil de l’entente à Ouagadougou. Cette conférence s’inscrit dans le cadre du lancement officiel de la campagne de mobilisation des ressources pour la construction d’un mémorial en l’honneur du président Thomas Sankara et ses compagnons tombés le 15 octobre 1987.

Le 2 octobre 2017, le CIM-TS va procéder au lancement officiel de la campagne nationale et internationale de souscription populaire au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou.

«A l’image du Programme Effort Populaire d’Investissement(EPI) initié sous la révolution, nous invitons le peuple burkinabè, les amis du Burkina et les citoyens du monde à mettre la main à la poche pour la réalisation du mémorial », a exhorté Bernard Sanou, président de CIM-TS.

Le projet du mémorial vise principalement à sauvegarder, préserver et promouvoir l’héritage politique de la révolution et les idées révolutionnaires de Thomas Sankara pour les générations présentes et futures.

Le site principal du mémorial est le conseil de l’entente, lieu où Thomas Sankara et ses compagnons sont tombés sous les balles assassines. Ce site comportera un mausolée où reposeront toutes les victimes du 15 octobre 1987, le bâtiment « Burkina » où s’est déroulé le drame du 15 octobre 1987, un monument, un espace culturel et un magasin de souvenirs et gadgets commémoratifs.

« Le Mémorial Thomas Sankara contribuera au développement du pays en ce sens qu’il va générer des empois », déclare Luc Damiba, Secrétaire Général du CIM-TS.

Après le lancement le 2 octobre 2017, une conférence publique sera animée par le Président John Jerry Rawlings à l’université Joseph Ki-Zerbo et une leçon magistrale du cinéaste Ethiopien Hailé Gérima aux étudiants en cinéma et journalisme.

D’autres activités sont prévues durant le mois d’octobre à savoir, la commémoration de l’anniversaire du trentenaire de l’assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons le 15 octobre 2017 et un colloque international ayant pour thème l’héritage en partage de Sankara du 26 au 27 octobre 2017 à l’université Joseph Ki -Zerbo.

Ismène KPEDJO et Alice THIOMBIANO (Stagiaires)

Burkina24