Insolite: Les cafards au menu en Tanzanie

Un jeune Tanzanien, Rwehura Daniel, a trouvé son créneau qui est l’élevage et la vente des cafards. Un business « très juteux » à l’entendre tant cet insecte est de plus en plus apprécié pour ses vertus culinaires.

» La ville est pleine de poubelles. Et beaucoup de personnes pensent que les cafards sont un signe de saleté. Mais en examinant la question de plus près, nous nous sommes rendus compte que les cafards sont un aliment très riche pour l’homme », a expliqué Rwehura Daniel.

Mariam Nyamwaira, nutritionniste à l’Hopital général Muhimbili en Tanzanie, confirmant la thèse Rwehura Daniel, a affirmé que « les cafards ont des protéines spéciales. Ils sont cinq fois plus riches que le lait de vache ».

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 4 500 espèces de cafards existent dans le monde et seulement une trentaine sont importants pour les êtres humains.

Mais dans la population, les avis restent partagés sur la question, certains refusant carrément de manger des insectes qu’ils considèrent comme sales.

» Ce projet a vraiment changé ma vie, ma manière de réfléchir. De plus, ma situation financière s’est nettement améliorée », a confessé Rwehura Daniel qui depuis lors forme d’autres jeunes de son pays à l’élevage des cafards.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Source: BBC