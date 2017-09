SAMAO 2017 : Le comité d’organisation s’active

1 PARTAGES Partager Twitter

Le Gouvernement, à travers le Ministère des mines et des carrières, organise, du 28 au 30 septembre 2017, la 2ème édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) au Centre International de Conférences de Ouaga 2000.

« Quelles stratégies pour une meilleure intégration du secteur minier aux économies des pays africains ? ». C’est sous ce thème que se tiendra la 2ème édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) du 28 au 30 septembre 2017 à Ouagadougou.

L’évènement est placé sous le patronage du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Des conférences suivies de débats, des expositions, des rencontres B to B et des excursions sur des sites miniers et touristiques, telles sont les différentes articulations de cette 2e édition.

Le pays invité d’honneur pour la présente édition est le Maroc où une délégation conduite par le Ministre Oumarou Idani s’est rendue du 27 au 31 Août 2017 pour mobiliser et convaincre plusieurs acteurs publics et privés du secteur minier marocain, sous régionaux, africains et internationaux, à être au rendez-vous de Ouagadougou.

Selon un communiqué, du Ministère des mines et des carrières, parvenu à Burkina24, le comité d’organisation sera à pied d’œuvre pour la réussite de l’évènement.

Le budget prévisionnel de la SAMAO 2017 est de 200 millions de F CFA. En rappel, la première édition s’est tenue du 22 au 24 septembre 2016 et a mobilisé environ 1.000 participants avec un budget de 210 millions de F CFA.

Jules César KABORE

Burkina 24