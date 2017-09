Exportation : La 4e édition du FIMO du 27 octobre au 5 novembre 2017

0 PARTAGES Partager Twitter

L’Agence pour la promotion des exportations du Burkina Faso (APEX-Burkina) organise la 4e édition de la Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou (FIMO) du 27 octobre au 5 novembre 2017. Le comité d’organisation a tenu un point de presse ce lundi 25 septembre 2017 à Ouagadougou.

« Développement du commerce sud-sud, facteur d’intégration économique et source d’emploi pour la jeunesse ». C’est sous ce thème que se tiendra la 4e édition de la Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou (FIMO) du 27 octobre au 5 novembre 2017.

Selon Sibiri Sanou, secrétaire général du ministère en charge du commerce, le thème pour cette édition est une invite à tous les professionnels, hommes d’affaires, investisseurs, et décideurs politiques à œuvrer ensemble pour faire de l’exportation un véritable levier du développement et une source d’employabilité pour la jeunesse.

La FIMO est une manifestation commerciale dont l’objectif est de soutenir et de promouvoir l’offre burkinabè sur le marché régional et international tout en créant un espace de rencontres et d’échanges. Egalement, c’est une occasion de réfléchir sur les problèmes liés aux échanges dans la sous-région en vue de présenter les opportunités actuelles et futures.

Par ailleurs, la FIMO est un cadre de promotion de nouveaux produits et services et d’établissement de relations d’affaires. Une foire d’exposition, des partages d’expériences, des conférences, des ateliers, des animations culturelles, des journées nationales pays et un espace gastronomique, telles sont les différentes articulations de la FIMO 2017.

Pour cette édition, c’est environ 150 exposants et plus de 1000 visiteurs avec le Togo comme pays d’invité d’honneur. Le budget est estimé de 150 millions de F CFA selon, le directeur général de l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina Faso (APEX-Burkina), Issa Benjamin Baguian.

En marge de la foire du FIMO, se tiendra du 28 au 30 octobre 2017 le forum de l’emballage des pays de l’UEMOA sur le même site sous le thème « emballage de qualité, facteur de compétitivité des entreprises à l’exportation ».

Pendant trois jours, des entreprises de fabrication d’emballages d’Afrique, d’Europe et d’Asie viendront montrer leur savoir-faire aux potentiels utilisateurs de ces emballages, notamment les PME/PMI de transformation des produits locaux. L’objectif de ce forum, selon Sibiri Sanou, c’est de contribuer à l’amélioration de la compétitivité des produits du secteur agro-alimentaire.

Des expositions d’échantillons de produits d’emballages et d’équipements, des conférences, des rencontres B to B entre les fournisseurs de solutions d’emballage et les utilisateurs en vue de susciter les commandes, des partenariats, seront aussi au menu de ce forum.

La rencontre de ce lundi a été marquée par l’installation du comité d’organisation du FIMO composée de 6 commissions. En rappel, la 3e édition de la FIMO s’est tenue du 29 mai au 7 juin 2015 sous le thème « logistique/transport et compétitivité des entreprises exportatrices ».

Jules César KABORE

Burkina 24