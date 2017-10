Promotion de la culture : Le BBDA remercie Burkina 24

1 PARTAGES Partager Twitter

Le Bureau Burkinabè des Droits d’Auteurs (BBDA) a effectué une visite au sein de Burkina 24 ce lundi 2 octobre 2017 à Ouagadougou. Une visite qui a pour objet, d’échanger avec le personnel du média en ligne sur des activités entrant dans le cadre de la culture au Burkina Faso.

Selon le secrétaire général du BBDA, Lanssa Moïse Kohoun, les médias et la culture sont des secteurs « intimement liés et Burkina 24 a toujours accompagné la culture plus particulièrement le BBDA ».

Pour lui, « il s’agissait de remercier le média pour tous les efforts consentis pour la promotion de la culture et également son apport dans la visibilité du BBDA ».

En outre, il souhaite que les médias puissent s’imprégner davantage de leurs activités. Des échanges autour de la rentrée du Bureau ont aussi été menés entre les responsables du BBDA et du média en ligne.

« Cette rentrée est prévue pour se tenir du 26 au 28 octobre 2017 à Bobo Dioulasso », a informé le secrétaire général. Il ajoute que « nous avons également lancé une réflexion dans le cas d’un partenariat entre Burkina 24 et le BBDA ».

Alice THIOMBIANO (stagiaire)

