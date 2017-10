Ouaga : Des femmes formées en fabrication de produits cosmétiques

29 PARTAGES Partager Twitter

Ce mardi 3 octobre 2017, a eu lieu à Ouagadougou, la cérémonie de fin de formation d’une centaine de femmes en fabrication de produits cosmétiques. Cette formation rentre dans le cadre de l’autonomisation des femmes.

Le comité communal du jumelage Loudun-Ouagadougou (France-Burkina) était présent à la maison des jeunes de Ouagadougou ce mardi 03 Octobre 2017 à l’occasion de la fin de formation des femmes en fabrication de produits cosmétiques.

La formation a été initiée dans le cadre de la commémoration des 50 ans du jumelage Loudun-Ouagadougou. Cette formation a été précédée d’une formation en alphabétisation et d’une autre en sécurité routière et code de la route à travers laquelle les femmes ont reçu des permis de conduire A1.

« Le comité communal de jumelage a eu la lumineuse idée d’organiser cette cérémonie de remise de diplôme d’une formation à laquelle le jumelage a financé pour permettre de rendre autonome une centaine de femmes de la ville de Ouagadougou. C’est une œuvre qui vient soulager les femmes dans leur quête du bien-être », a expliqué le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Béouindé.

« J’en suis heureux. On a pu faire plaisir à une centaine de femmes et croyez bien que nous aimerions bien faire plaisir à beaucoup plus de femmes. On continuera à travailler à œuvrer pour être partenaire de Ouagadougou », a dit Jonas Dazas, Maire de Loudun (France).

86 femmes, présentées ce 3 octobre, ont pris part à la formation tenue du 10 août au 10 septembre 2017. Au cours de cette formation, les femmes ont appris à fabriquer du savon, de la pommade et bien d’autres produits cosmétiques. Tous ces produits ont été faits à la base de noix de karité et d’huile de palme.

« La formation s’est bien passée parce que les femmes ont été participantes. La formation avait pour but de permettre aux femmes d’apprendre à faire quelque chose pour qu’elles puissent s’occuper de leurs familles », a déclaré la formatrice, Véronique Tiendrébéogo/Wangrawa. Les femmes ont reçus chacune une attestation de formation et un kit qui servira de base pour leur autonomisation.

Toujours dans le cadre des 50 ans du jumelage Ouaga-Loudun, le Maire de Loudun s’est rendu à la Maternité Pogbi qui avait bénéficié d’un soutien financier à hauteur de plus de cinq millions de FCFA de la part de ladite Mairie.

Yasmine Fabienne SANON

Burkina 24