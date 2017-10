Mode : Dans l’univers du tunage avec du Faso Danfani

8 PARTAGES Partager Twitter

Appliqué sur les automobiles et certains appareils électroniques, le styliste burkinabè Wendkuela s’est inspiré du « tunage » américain pour valoriser le Faso Danfani à travers la confection et la customisation des vêtements, casquettes et chaussures. Il crée son tunage du Faso Danfani avec des motifs de ce pagne qu’il mélange avec d’autres tissus. Burkina 24 est allé à sa rencontre le vendredi 29 septembre 2017.

Wendkuela, de son vrai nom Kuela Wedegouda Sylvain, s’est inspiré du « tunage » des automobiles à New York en 2014 lors d’un séjour à travers les différents designs réalisés pour faire ressortir la splendeur des voitures. Le jeune styliste burkinabè a eu l’idée de valoriser le Faso Danfani grâce à ce procédé.

Il a donc transposé ce savoir-faire américain dans la couture en décembre 2015 avec la marque qu’il va baptiser « Wendé Fashion Design ».

Pour lui, « si on arrive à tuner des voitures, pourquoi pas des habits ? ». C’est ainsi qu’à partir des vêtements déjà créés, le jeune styliste y met sa touche particulière. « Vu que je suis Burkinabè et fier de mon pays, je me suis dis pourquoi pas relever la culture de mon pays à travers le tunage avec le Faso Danfani », explique-t-il.

Ce tunage se caractérise à travers des touches sur des vêtements (Polo – T-shirts -costume, ensemble tailleur), des espadrilles, des casquettes et des chaussures avec les pagnes traditionnels burkinabè notamment le Faso Danfani.

La touche de Wendkuela consiste à faire un mélange du Faso Danfani ou le « lwili-pendé » (pagne avec des oiseux en motif) sur des vêtements à travers des motifs qu’il met au niveau du col pour valoriser ses es polos, T-shirts, costumes, casquettes, chaussures et autres.

« L’idée part de la conception, et avec l’équipe, ensemble on s’asseye pour voir les designs avec les couleurs et la marge de la clientèle qui apprécie les motifs et surtout les couleurs pour faire ressortir la valeur du Faso Danfani », fait-il découvrir.

C’est en avril 2017 que Wendé Fashion Design s’est installé officiellement à Ouagadougou, ville africaine où son responsable envisage créer un siège. Car pour le designer, « en tant que produits Made in Burkina, il est normal que le siège soit au Burkina Faso ».

Saly Ouattara

Burkina 24

