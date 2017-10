Union africaine : Le Burkina prend les rênes du  comité technique spécialisé sur l’agriculture

3 PARTAGES Partager Twitter

Le Burkina Faso préside désormais le bureau de la session ministérielle du Comité technique spécialisé (CTS) de l’Union africaine sur l’agriculture, le développement rural, l’eau et l’environnement pour une période de deux ans. Les ministres africains de l’Agriculture ont confié les rênes de l’instance panafricaine à leur homologue burkinabè, Jacob OUEDRAOGO, le 05 octobre 2017 à Addis-Abeba.

Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Jacob OUEDRAOGO, a représenté le Burkina Faso à la 2e session ministérielle du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur l’agriculture, le développement rural, l’eau et l’environnement, les 5 et 6 octobre 2017 à Addis Abeba. Les ministres africains en charge de l’Agriculture ont hissé notre pays à la présidence de l’instance commune pour deux ans.

La rencontre ministérielle a porté sur le thème : « Améliorer la durabilité environnementale et la transformation de l’agriculture pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Les ministres africains de l’Agriculture se sont penchés sur les questions inscrites au programme de développement de l’Afrique 2063, y compris l’agriculture, l’environnement, le changement climatique et l’engagement des jeunes.

Les débats ont concerné l’évaluation de la réalisation des objectifs prioritaires retenus, comme l’amélioration de l’investissement et de la croissance agricoles, la lutte contre la pauvreté et la faim, l’intégration des jeunes et la résilience de l’agriculture.

Les rapports issus de cette session seront inscrits à l’ordre du jour du sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine prévu en janvier 2018 à Addis-Abeba.

DCPM/ MAAH