Les médias sociaux au cœur de la 10e édition des UACO

Le ministre de la communication et des relations avec le parlement, Remis Dandjinou, a annoncé ce vendredi 13 octobre 2017 à Ouagadougou, le lancement de la 10e édition des UACO prévue du 16 au 18 novembre 2017.

Après trois ans d’interruption à cause du contexte sociopolitique, les UACO se tiendront cette année sous le thème « Médias sociaux et formation des opinions en Afrique ». C’est une activité qui regroupe des chercheurs, des professionnels des métiers de l’information et de la communication d’Afrique et d’ailleurs.

L’objectif principal des UACO est d’offrir aux acteurs du monde de l’information et de la communication, l’opportunité de partager leurs expériences avec leurs homologues du monde.

Pour le ministre de la communication, Remis Dandjinou, l’un des éléments majeurs, c’est la mise en rapport avec la réalité « notamment de cet espace où les réseaux prennent une importance capitale » et l’association des centres de formations à cette réflexion « pour tirer au maximum des éléments qui vont enrichir ensuite soit à la pratique journalistique, soit également le développement législatif de notre pays ».

Les échanges de cette 10e édition se tiendront sous des sous-thèmes qui sont, entre autres, « Médias sociaux : opportunité ou menaces pour les médias classiques ? », « Médias sociaux : expression citoyenne et défis sécuritaires », « Quelle responsabilité civile, pénale et sociale pour les utilisateurs des médias sociaux ? ».

500 personnes des pays de la sous-région, de l’UEMOA sont attendues à cette 10e édition. Le budget est estimé à 100 millions de F CFA. Pour l’heure, le gouvernement a pu mobiliser 40 millions de F CFA. Pour rappel, les premières éditions des Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou ont eu lieu en 2004. Elles sont aujourd’hui une référence pour le monde des médias et un défi pour le Burkina Faso.

Alice THIOMBIANO (stagiaire)

Burkina 24