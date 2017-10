Sierra-Leone : Le nouvel ambassadeur burkinabè a présenté ses lettres de créance

2 PARTAGES Partager Twitter

Le vendredi 6 octobre 2017, SEM. Mahamadou ZONGO, nommé en juillet 2016, a présenté à SEM. Ernest Baï KOROMA, Président de la République de Sierra-Leone, les lettres par lesquelles le Président du Faso, SEM. Roch Marc Christian KABORE, l’a accrédité en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso.

A l’issue de cette cérémonie de présentation de lettres de créance qui s’est déroulée dans la capitale, Freetown, le Président sierra-léonais lui a accordé un entretien au cours duquel l’Ambassadeur ZONGO a transmis le message d’amitié et de fraternité du Président du Faso et du peuple burkinabè. Mahamadou ZONGO a traduit également la volonté du Président KABORE d’établir avec la République de Sierra-Léone des liens solides d’une coopération exemplaire sud-sud à travers un cadre juridique à convenir entre les deux Gouvernements.

Par ailleurs, l’Ambassadeur ZONGO a réitéré le message de compassion et de solidarité du Président du Faso, du Gouvernement et du peuple burkinabè suite au glissement de terrain intervenu le 14 août 2017 à Freetown et qui avait fait de nombreux morts, de blessés et de sans abris.

En retour, le Président Ernest Baï KOROMA s’est dit ravi de recevoir un Ambassadeur du Burkina Faso, et l’a chargé de transmettre au Président du Faso toute son estime et ses remerciements pour la compassion et la solidarité exprimée à l’endroit du peuple sierra-léonais. Il a, pour sa part, réaffirmé son engagement à travailler au renforcement de la coopération bilatérale entre la Sierra-Leone et le Burkina Faso ainsi qu’à la consolidation des organisations régionales et sous-régionale communes aux deux pays.

Au cours de son séjour à Freetown, l’Ambassadeur Mahamadou ZONGO a pu échanger avec quelques représentants de la communauté burkinabè vivant en Sierra-Leone, une communauté estimée à peu près 150 personnes, et évoluant pour la plupart dans les secteurs de l’agriculture, des mines et du BTP.

Première dans les annales diplomatiques, SEM Mahamadou est le premier Ambassadeur du Burkina accrédité auprès de la Sierra-Leone qui a pu présenter ses lettres de créance. Avec pour résidence à Abidjan, SEM. Mahamadou ZONGO est également l’Ambassadeur du Burkina Faso auprès de la République de Côte d’Ivoire, du Libéria et de la Sierra-Leone.

La cérémonie solennelle de présentation de ses lettres de créance s’est déroulée avec celle des Ambassadeurs de la Gambie, de l’Union européenne, du Nigéria, des Etats-Unis d’Amérique, du Libéria, du Vietnam, du Koweit, du Rwanda et de l’Inde.

Ambassade du Burkina en Côte d’Ivoire