1 PARTAGES Partager Twitter

Salomon conseil en collaboration avec le FAPE (Fonds d’Appui à la promotion de l’emploi) a organisé une formation sur l’entrepreneuriat ce mercredi 18 octobre 20187à Ouagadougou. Avec pour thème, « formation sur l’entreprenariat et la responsabilité sociétale », elle a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur l’entrepreneuriat et la responsabilité sociétale.

Organisée pour aider les bénéficiaires à réussir dans leurs entreprises, la formation initiée par Salomon conseil est une activité qui rentre dans le cadre du programme d’activités du gouvernement.

A travers cette formation, le gouvernement veut accompagner les bénéficiaires de l’appui financier sur le plan technique, pour qu’ils puissent réussir dans leurs activités et mieux entreprendre. Selon Karidiatou Dao /Ouédraogo, directrice générale du FAPE, « il est important de leur apprendre à mieux gérer les entreprises et de nous permettre d’accompagner d’autres personnes ». Elle trouve que leur réussite permet « de remplir les crédits qui leurs ont été adressés ».

Les bénéficiaires de l’appui financier et de la formation pensent que l’appui conseil et le suivi leurs permettront de combler leurs attentes communes. Pour Moussa Paré, représentant des promoteurs, la formation en entrepreneuriat et la responsabilité sociétale sera utile car, dit-il, « nous serons désormais outillés pour vérifier, comprendre et réagir avant de constater un quelconque dysfonctionnement dans nos activités »

Le FAPE a pour mission la lutte contre le chômage, la pauvreté au Burkina Faso par la création d’emplois à travers un appui financier des petites et moyennes entreprises. Il a financé plus de 200 projets en 2016.

Les entreprises en création ou en extension ont bénéficié d’un appui du FAPE dont le montant est compris entre 1,5 million de F CFA et 10 millions de F CFA. La formation se tient du 18 au 19 octobre 2017.

Alice THIOMBIANO (Stagiaire)

Burkina 24