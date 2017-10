Meeting du 21 octobre : Des commerçants de Rood-Wooko appellent à s’en démarquer

52 PARTAGES Partager Twitter

Des commerçants du marché de Rood-Wooko ne sont pas contents du meeting projeté par le Cadre d’expression démocratique (CED), le 21 octobre 2017. Ils appellent les opérateurs économiques à s’en démarquer.

«Nous en appelons au bon sens de tous et lançons un appel à tous les commerçants, les opérateurs économiques, les acteurs de l’économie informelle à se mobiliser dans la solidarité et à se démarquer des marches inutiles», a affirmé, El Hadj Inoussa Kaboré, coordonnateur des structures syndicales et associations des commerçants de Rood-Wooko, selon ses propos rapportés par l’AIB.

Le coordonnateur dit surtout s’inquiéter des conséquences de cette manifestation sur leurs activités. Ils estiment en effet, selon toujours l’AIB, que «personne ne maîtrise la rue et qu’en cas de débordement, les commerçants comme d’habitude, payeront le lourd tribut».

« Nul est au-dessus de la loi. Nous sommes en démocratie certes, mais cette démocratie interdit la pagaille et tout ce qui peut ternir son image», a ajouté El Hadj Inoussa Kaboré.

Pour rappel, Pascal Zaïda, premier responsable du CED, a décidé d’organiser une manifestation le 21 octobre, malgré une absence d’autorisation de la mairie centrale. Il affirme vouloir dénoncer les conditions de gestion du pays.

Burkina24