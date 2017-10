Folies de mode acte 9 : Projecteur sur les handicapés

3 PARTAGES Partager Twitter

Le Styliste modéliste Bazem’se organise pour la 9eme fois ‘’Folies de mode ‘’le vendredi 27 0ctobre 2017. A une semaine de l’événement, il était face a la presse pour annoncer cette 9eme édition qui a pour particularité le défilé des personnes handicapées pour rappeler que la mode est une affaire de tous.

Valoriser les créateurs burkinabè des régions du Burkina, c’est l’objectif fixé par le Styliste modéliste Bazem’se à travers la 9eme édition de Folies de mode intitulée « Folies de mode Acte 9 » qui a pour thème : « Mode, Créativité et développement local ».

Un thème pour faire connaitre, valoriser et ouvrir les portes de l’international à des créateurs qui sont dans l’ombre. Une manière pour lui de les mettre sous les projecteurs afin qu’ils puissent être connus pour booster l’économie de leurs régions respectives. « Il faut qu’on pense à valoriser ce qui vient de chez nous, c’est-à-dire le Faso danfani, le koko donda et penser beaucoup aux jeunes stylistes qui naissent chaque jour. Il faut les aider à évoluer dans ce qu’il ont choisi comme métier », dit-il.

« Le thème choisi vise à montrer l’impact de la mode sur le développement. Lors de Bobo fashion week, Bazem’se a été porté en triomphe par les femmes qui font ces pagnes. Car le pagne qui coûtait 750 F CFA et 1200 F CFA est passé à 3000, 3500 et 4000 F CFA. Ce qui permet à ces femmes d’avoir des activités rémunératrices afin de pouvoir scolariser leurs enfants et subvenir à leurs besoins», ajoute Youssef Ouédraogo, promoteur d’évènement.

Ce défilé va connaitre la participation des stylistes venant de 4 pays à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, la RD Congo, le Togo en plus de ceux du Burkina Faso tels que Koro DK Style, TBONTY qui viennent de Ouagadougou, CELESTE Confection de Bobo-Dioulasso et Souleymane Ouédraogo de Ouahigouya. Chaque styliste présentera 10 tenues.

L’innovation majeure de Folies de mode Acte 9 est le mélange du koko donda avec le faso danfani et le défilé des personnes handicapées. « Une manière de leur montrer qu’elles ne sont pas oublier et qu’elles font partie de nous-mêmes. On est tous mannequin car personne ne marche nu et les mettre sous les projecteurs est un honneur », a conclu Bazem’se.

Saly OUATTARA

Burkina24