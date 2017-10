Championnat de Belgique : Ce surprenant Boureima Bandé

133 PARTAGES Partager Twitter

L’ancien sociétaire de Salitas, Boureima Bandé continue de surprendre dans le championnat de Belgique. Le Burkinabè a inscrit son 6e but en championnat lors de la rencontre qui a opposé son club Malines à l’AS Eupen malgré la défaite (4-1).

Alors que son club était mené 3 à 0, Boureima Hassan Bandé a sauvé l’honneur de son équipe qui n’a pu éviter un quatrième but.

Malgré tout, sur un plan personnel, l’ancien joueur du centre fondé par le colonel Yacouba Ouédraogo continue les bonnes performances avec son club. Il a ainsi inscrit 6 buts en 7 matchs lui qui quitte la D2 burkinabè pour la première division belge.

« Il avait bien joué contre de petites équipes en pré-saison. Il a commencé sur le banc dans les premiers jours. Il n’a jamais été dans un environnement professionnel, mais nous y avons vu un grand potentiel. Et il a fait ses preuves », affirmait déjà l’entraîneur de Maline Yannick Ferra.

« Dès la première séance, nous avons tous vu que ce type avait beaucoup de potentiel. Il est un garçon doux et calme, et s’entend bien avec ses coéquipiers. Il est important pour un si jeune garçon de rester calme et d’évoluer petit à petit. Il est dans un bon club pour le faire », explique Rob Schoofs.

Boureima Hassan Bandé, âgé de 18 ans, est considéré comme un joueur courageux, très offensif mais qui apporte beaucoup sur le plan défensif à son équipe.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24