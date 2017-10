Burkina : Le gouvernement rend hommage aux martyrs le 31 octobre 2017

0 PARTAGES Partager Twitter

La tradition instaurée et légalisée sous la transition sera respectée cette année 2017. Le gouvernement a annoncé qu’il commémorera l’An III de l’insurrection populaire d’octobre 2014.

L’hommage aux martyrs se déroulera du 26 au 31 octobre 2017. Il sera marqué par des actions de salubrité dans les cimetières où reposent les martyrs et les sites symboliques et par des offices religieux et coutumiers dans les 13 chefs-lieux de région.

L’acte final aura lieu le 31 octobre 2017, date à laquelle sera organisée une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs en présence du Chef de l’Etat.

A noter que la loi portant institution des fêtes et évènements votée en novembre 2015 consacre le 31 octobre de chaque année, journée d’hommage aux martyrs des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch du 16 septembre 2015. La journée du 31 octobre a été déclarée « chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national ».

Burkina24