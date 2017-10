Présidentielle Kenyanne: Uhuru Kenyatta très largement en tête

0 PARTAGES Partager Twitter

La journée de vote de ce jeudi 26 octobre a été marquée par le boycott ordonné par Raila Odinga à ses partisans de la coalition de l’opposition. Des violences ont été recensées le long de cette journée marathon. Selon les premières tendances dévoilées par la Commission électorale Kenyane au lendemain de la journée de vote, la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta se dessine très aisément.

À la lumière des résultats publiés ce vendredi 27 octobre par la Commission électorale kényane, Uhuru Kenyatta est assuré d’un second mandat avec déjà 93% des voix en sa faveur après le dépouillement d’un peu plus d’un tiers des bureaux de vote, au matin de ce vendredi 27 octobre.

Selon les autorités policières et hospitalières, au moins quatre personnes ont été tuées par balle et une vingtaine d’autres blessées dans les bidonvilles de Nairobi et l’ouest du pays, dans des violences en marge du scrutin, rappelant les souvenirs de la présidentielle en 2007 ayant abouti sur une terrible crise post-électorale mêlée d’affrontements politico-ethniques avec au moins 1 100 morts.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source: Jeune Afrique