Marche-meeting du 4 novembre : L’appel de l’ODJ

2 PARTAGES Partager Twitter

Ceci est une déclaration de l’Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ) à l’occasion de l’an III de l’insurrection populaire.

Le 4 novembre 2017, notre peuple insurgé et résistant commémore le troisième anniversaire de l’insurrection populaire d’octobre 2014 et le deuxième anniversaire de la résistance héroïque au putsch ignoble du général Gilbert Diendéré de septembre 2015. Plus de deux ans après ces évènements historiques, les préoccupations pressantes du peuple burkinabè sont restées en l’état.

Sur le plan judiciaire, non contents de ne pas rendre justice aux martyrs de l’insurrection populaire et de la résistance au putsch, ce qui préoccupe le pouvoir du MPP et ses acolytes, c’est garantir l’impunité sur un plateau d’or aux dignitaires de la IVème République à travers des mises en liberté provisoire (anciens ministres du pouvoir de Blaise Compaoré, Général Djibril Bassolé, etc.) qui s’apparentent à des deals politiques entre copains et coquins, sous la houlette de leurs patrons impérialistes, français en particulier. Les différents commanditaires et exécutants des crimes économiques et de sang, qu’ils soient au pays ou en cabale, peuvent donc continuer à se la couler douce du fait que leurs parrains et partenaires sont aux commandes.

Sur le plan social et économique, c’est une vérité de La Palice que de dire que les Burkinabè, dans leur très large majorité, ploient sous le poids insupportable de la pauvreté et de la cherté de la vie.

C’est pourquoi le Bureau exécutif national de l’ODJ appelle tous ses militant.e.s et sympathisant.e.s et les jeunes du Burkina Faso à renforcer ses structures ainsi qu’à se mobiliser et à participer massivement aux luttes populaires pour la défense ferme et l’approfondissement des acquis de l’insurrection et de la résistance populaires d’octobre 2014 et de septembre 2015

Il appelle l’ensemble des structures de l’ODJ, chacune dans sa localité, et principalement les sous-sections de Ouagadougou et environs, à se mobiliser massivement pour commémorer le 3ème anniversaire de l’insurrection populaire d’octobre 2014. A Ouagadougou, ce samedi 4 novembre 2017 le programme de la journée est le suivant :

8 h00 : rassemblement à la Place de la Nation ;

8h30 : départ de la marche en direction de l’assemblée nationale prise par les insurgés le 30 octobre 2014, symbole de l’insurrection du peuple, où sera livré un message d’espoir pour la poursuite de la lutte pour la Révolution ;

10h : retour à la Place de la Nation pour le meeting.

Vérité et justice pour les martyrs de l’insurrection et de la résistance populaires !

Mobilisons-nous pour la défense ferme et l’approfondissement des acquis de l’insurrection populaire !

Vive la jeunesse patriotique et révolutionnaire du Burkina Faso !

Vive l’ODJ !

Le Bureau exécutif national