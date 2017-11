Soum : Des assaillants abattus

0 PARTAGES Partager Twitter

Plus d’une dizaine d’individus armés ont été abattus par les forces de défense et de sécurité burkinabè dans l’après-midi du 9 novembre 2017 à Ariel, village de Kerboulé dans la commune de Nassambou dans le Soum.

Un accrochage a eu lieu le 9 novembre 2017 à Ariel dans le Soum entre un détachement militaire de Nassoumbou et des groupes armés, a appris Burkina24 de sources sécuritaires. A l’issue de deux affrontements, « plus d’une dizaine d’assaillants ont été abattus« . Mais l’on dénombre quatre blessés, dont un grave, dans les rangs des forces de défense et de sécurité.

Les militaires burkinabè ont emporté un stock important d’armes ainsi que quatre corps d’assaillants.

Le Soum est depuis plusieurs mois le théâtre d’attaques, particulièrement à l’engin explosif, contre les positions et les patrouilles des soldats burkinabè, faisant de nombreux morts et de blessés.

Burkina24