Internet Society : Un siège au Burkina pour perpétuer la digitalisation

En marge de la Semaine nationale de l’internet (SNI 2017), le siège d’Internet Society (ISOC) Chapitre Burkina a été inauguré ce samedi 11 novembre 2017 à Ouagadougou. Ce joyau permettra aux responsables d’ISOC Burkina de mener à bien leurs missions de formation, d’innovation technologique et de sensibilisation des populations sur les perspectives d’internet.

« L’Internet pour tous ! » est la vision globale d’Internet Society (ISOC). Sa mission consiste à promouvoir le développement, l’évolution et l’utilisation de l’Internet au bénéfice de tous les individus à travers le monde. ISOC est une organisation internationale avec 170 Chapitres dans 230 pays dont le Burkina Faso. Son siège national a été inauguré ce 11 novembre 2017 à Ouagadougou en présence des autorités ministérielles. Cette cérémonie d’inauguration s’est tenue en marge de la 13e édition de la Semaine nationale de l’internet (SNI 2017).

« Il s’agit d’une occasion pour célébrer les 25 ans d’Internet Society qui est un instrument de vulgarisation des TIC permettant de porter l’Internet plus proche des populations. ISOC est un instrument de veille, de réflexion et d’orientation sur les perspectives de l’internet », a expliqué Hamadé Ouédraogo, Secrétaire permanent de la SNI, au nom de la ministre des TIC.

Pour Jean-Baptiste Millogo, Président d’Internet Society Chapitre Burkina, le but d’ISOC est de militer pour un internet accessible et ouvert à tout le monde. L’association prône, dit-il, la transformation numérique et la digitalisation. Le siège d’Internet Society Chapitre Burkina est situé dans le quartier Somgandé de Ouagadougou. « Le siège d’ISOC est, peut-être, une infrastructure modeste, mais son objet est grandiose », a constaté Hamadé Ouédraogo.

Pour rappel, dans son rapport Global Internet 2017, Internet Society (ISOC) a proposé aux acteurs TIC, le 8 novembre dernier, entre autres d’adopter une approche collaborative de la sécurité, d’augmenter la responsabilité pour les gestionnaires de données, de construire des réseaux forts, sécurisés et résilients, de donner aux gens les moyens de façonner leur propre avenir.

ISOC a été fondée en 1992. Elle est présente en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique Latine et Caraïbes, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique. Le mouvement mondial comprend 22 bureaux pays à travers le monde. Fort de 96.000 membres individuels, le mouvement international a à son sein 145 organisations et entreprises membres, 170 Chapitres de 230 pays, territoires et zones géographiques. L’année 2017 marque les 25 ans d’Internet Society.

Noufou KINDO

Burkina 24